Maloobchodné tržby v Dánsku klesli najprudšie za viac než dva roky

Kodaň 28. augusta (TASR) - Maloobchodné tržby v Dánsku klesli v júli oproti predchádzajúcemu mesiacu o viac než 4 %, čo predstavuje najprudší pokles za viac než dva roky. Vývoj v minulom mesiaci výrazne ovplyvnil pokles dopytu po potravinových produktoch. Uviedol to v pondelok v rámci predbežných údajov dánsky štatistický úrad. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.



Tržby v dánskom maloobchode zaznamenali v júli pokles oproti júnu o 4,4 %. To je tretí pokles od začiatku tohto roka a najvýraznejší od apríla 2021. V júni sa po miernej revízii zvýšili o 1,2 %.



Výrazne klesli tržby z predaja potravín, konkrétne o 8,4 %. Okrem tohto segmentu sa výrazne znížili aj tržby z predaja odevov, a to o 5,4 %.



V medziročnom porovnaní klesli tržby v maloobchode o 5,4 %. Aj v tomto prípade ide o výrazný obrat po tom, ako v júni zaznamenali mierny rast (0,9 %). Za trojmesačné obdobie do konca júla zaznamenali maloobchodné tržby v Dánsku medziročný pokles o 1,9 % a oproti predchádzajúcim trom mesiacom sa znížili o 0,9 %.