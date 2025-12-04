< sekcia Ekonomika
Maloobchodné tržby v eurozóne aj v celej EÚ v októbri stagnovali
V medziročnom porovnaní maloobchodné tržby v októbri po úprave o kalendárne vplyvy v eurozóne vzrástli o 1,5 % a v EÚ o 1,6 %.
Autor TASR
Luxemburg 4. decembra (TASR) - Maloobchodné tržby v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) v októbri na sezónne upravenej báze stagnovali. V septembri 2025 sa v medzimesačnom porovnaní zvýšili o 0,1 %, respektíve o 0,2 %, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat.
Tržby predajcov potravín, nápojov a tabaku v eurozóne v októbri medzimesačne stúpli o 0,3 % a v EÚ o 0,4 %. Tržby predajcov nepotravinových výrobkov (s výnimkou motorových palív) sa znížili v oboch regiónoch o 0,2 % a tržby čerpacích staníc vzrástli o 0,3 %, respektíve o 0,5 %.
Spomedzi členských štátov EÚ, pre ktoré mal Eurostat k dispozícii údaje, zaznamenali najvýraznejší medzimesačný nárast maloobchodných tržieb Luxembursko (+3,6 %), Estónsko (+1,7 %) a Chorvátsko (+1,4 %). Najprudšie tržby klesli v Belgicku (-1,3 %), Rakúsku (-0,6 %), Írsku a Švédsku (v oboch krajinách po -0,4 %). Na Slovensku sa maloobchodné tržby v medzimesačnom porovnaní znížili o 0,1 % po septembrovom náraste o 1,4 %.
Tržby predajcov potravín, nápojov a tabaku sa v eurozóne v októbri medziročne zvýšili o 0,9 % a v EÚ o 0,5 %, tržby predajcov nepotravinových výrobkov (s výnimkou motorových palív) o 2,1 %, respektíve o 2,4 % a tržby čerpacích staníc o 1,8 %, respektíve o 2,6 %.
Spomedzi členských štátov EÚ, pre ktoré mal Eurostat k dispozícii údaje, maloobchodné tržby v októbri najprudšie medziročne vzrástli na Cypre (+9,9 %), v Bulharsku (+7,4 %) a na Malte (+6,2 %). Pokles zaznamenali Luxembursko (-0,8 %), Rakúsko (-0,6 %) a Belgicko (-0,1 %). Na Slovensku maloobchodné tržby medziročne stúpli o 0,4 % po septembrovom náraste o 1,3 %.
