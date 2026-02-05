< sekcia Ekonomika
Maloobchodné tržby v eurozóne klesli v decembri viac, než sa čakalo
Dôvodom je najmä vývoj v oblasti nepotravinových produktov.
Autor TASR
Luxemburg 5. februára (TASR) - Maloobchodné tržby v eurozóne sa po novembrovom miernom raste vrátili k poklesu, pričom jeho tempo prekonalo očakávania ekonómov. Dôvodom je najmä vývoj v oblasti nepotravinových produktov. Uviedol to vo štvrtok štatistický úrad Európskej únie Eurostat, ktorý zverejnil prvý odhad.
Maloobchodné tržby v eurozóne upravené o sezónne vplyvy klesli v decembri oproti novembru o 0,5 %, čo predstavuje prvý pokles za štyri mesiace. Analytici pritom podľa serveru RTTNews očakávali pokles o 0,2 %.
Vývoj maloobchodných tržieb v menovej únii ovplyvnil predaj nepotravinových výrobkov. V tomto segmente sa tržby v decembri oproti novembru znížili o 1,2 %. Tržby z predaja potravín, nápojov a tabakových výrobkov vzrástli o 0,1 %. Navyše, tržby z predaja motorových palív v špecializovaných obchodoch stagnovali.
Pokles v rovnakom rozsahu ako v eurozóne zaznamenali tržby v maloobchode aj v celej Európskej únii. Na porovnanie, v novembri sa v eurozóne medzimesačne zvýšili o 0,1 % a v rámci EÚ o 0,2 %.
V medziročnom porovnaní sa tržby v maloobchode eurozóny zvýšili, tempo rastu sa však spomalilo. Rast predstavoval 1,3 %, zatiaľ čo v novembri dosiahol 2,4 %. Aj v tomto prípade boli údaje horšie, než sa čakalo. Analytici počítali so spomalením tempa rastu na 1,6 %. V prípade celej EÚ sa maloobchodné tržby zvýšili medziročne o 1,7 %.
Spomedzi členských štátov EÚ, ktorých údaje sú k dispozícii, najvýraznejší medzimesačný pokles maloobchodných tržieb v decembri zaznamenali Portugalsko (-3,1 %), Švédsko (-1,9 %) a Dánsko, kde tržby klesli o 1,6 %.
Najvýraznejší rast zasa evidovali Luxembursko (7 %), Slovensko (3,1 %) a Chorvátsko. Tam sa maloobchodné tržby zvýšili o 1,8 %.
V medziročnom porovnaní sa tržby v maloobchode najviac znížili na Slovensku, kde klesli o 5,1 %. Nasledovali Rumunsko s poklesom o 2,1 % a Estónsko, kde klesli o 1 %. Najvýraznejšie vzrástli na Cypre (8,2 %), potom v Bulharsku (7,7 %) a v Luxembursku (6,2 %).
