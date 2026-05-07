Maloobchodné tržby v eurozóne klesli aj v marci
Autor TASR
Luxemburg 7. mája (TASR) - Maloobchodné tržby v eurozóne pokračovali v poklese aj v marci, tempo poklesu sa však oproti vývoju v predchádzajúcom mesiaci spomalilo. Pokles bol zároveň miernejší, než sa očakávalo. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat a portálu RTTNews.
Tržby v maloobchode eurozóny upravené o sezónne vplyvy klesli v marci oproti februáru o 0,1 %, čo predstavuje pokles tretí mesiac v rade. Na druhej strane, vo februári sa maloobchodné tržby znížili medzimesačne o 0,3 %.
Za pokračovaním poklesu tržieb v maloobchode eurozóny sú tržby z predaja potravín a motorových palív. V obidvoch prípadoch klesli, pričom tržby z predaja potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov o 0,3 % a tržby z predaja motorových palív v špecializovaných obchodoch o 1,6 %.
Naopak, zvýšili sa tržby z predaja nepotravinových produktov mimo motorových palív, konkrétne o 0,6 %. Tie tak prispeli k zmierneniu rozsahu poklesu v porovnaní s vývojom vo februári.
Predbežné údaje Eurostatu sú okrem toho lepšie, než očakávali analytici. Tí počítali s pokračovaním poklesu o 0,3 %.
V širšej Európskej únii sa tržby v maloobchode v marci medzimesačne zvýšili o 0,3 %. Vo februári vykázali pokles o 0,5 %.
V medziročnom porovnaní maloobchodné tržby upravené o počet pracovných dní v eurozóne vzrástli a rast zaznamenali aj v celej Európskej únii. V menovej únii sa zvýšili o 1,2 % a v EÚ o 1,9 %.
Z členských štátov EÚ, ktorých údaje sú k dispozícii, najvýraznejšie vzrástli maloobchodné tržby v marci oproti februáru v Slovinsku (4,3 %), Luxembursku (4 %) a Belgicku (3,6 %). Pokles zaznamenali v Nemecku (-2,1 %), na Malte (-0,4 %) a v Taliansku a Lotyšsku, kde v obidvoch prípadoch klesli o 0,1 %. Na Slovensku sa zvýšili o 2,5 %.
V medziročnom porovnaní sa tržby v maloobchode najvýraznejšie zvýšili v Bulharsku (12,4 %), Maďarsku (8,2 %) a na Malte (7,5 %). Pokles vykázali Rumunsko (-2,3 %) a Nemecko (-2 %). Na Slovensku maloobchodné tržby medziročne vzrástli o 5,1 %.
