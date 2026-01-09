< sekcia Ekonomika
Maloobchodné tržby v eurozóne v novembri medziročne stúpli o 2,3 %
V porovnaní s októbrom 2025 maloobchodné tržby po úprave o sezónne vplyvy stúpli v oboch regiónoch o 0,2 %. V októbri sa maloobchodné tržby v eurozóne zvýšili o 0,3 % a v EÚ o 0,2 %.
Autor TASR
Luxemburg 9. januára (TASR) - Maloobchodné tržby v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) v novembri 2025 medziročne vzrástli o 2,3 %, ukázal prvý odhad európskeho štatistického úradu Eurostat.
V porovnaní s októbrom 2025 maloobchodné tržby po úprave o sezónne vplyvy stúpli v oboch regiónoch o 0,2 %. V októbri sa maloobchodné tržby v eurozóne zvýšili o 0,3 % a v EÚ o 0,2 %.
Tržby predajcov potravín, nápojov a tabaku v eurozóne v novembri medzimesačne klesli o 0,2 % a v EÚ stagnovali. Tržby predajcov nepotravinových výrobkov (bez pohonných látok) vzrástli o 0,4 % v oboch regiónoch a tržby čerpacích staníc sa v eurozóne znížili o 0,1 % a v EÚ stagnovali.
Spomedzi členských štátov EÚ, pre ktoré mal Eurostat k dispozícii údaje, najprudší medzimesačný nárast zaznamenali Luxembursko (+5,8 %), Portugalsko (+2,2 %) a Dánsko (+1,9 %). Najvýraznejšie poklesy hlásili Chorvátsko (-2,2 %), Belgicko (-1,6 %) a Slovensko (-1,5 %).
Tržby predajcov potravín, nápojov a tabaku v eurozóne v novembri medziročne vzrástli o 1,1 % a v EÚ o 0,8 %, tržby predajcov nepotravinových výrobkov o 3,5 %, respektíve o 3,6 % a tržby čerpacích staníc o 1,1 %, respektíve o 2 %.
Najvyšší medziročný nárast maloobchodných tržieb zaznamenali Cyprus (+8,5 %), Portugalsko (+6,5 %) a Dánsko (+6,2 %). Tržby klesli v Rumunsku (-4,6 %), na Slovensku (-2,8 %), v Rakúsku (-2,2 %) a Luxembursku (-0,1 %).
