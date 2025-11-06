< sekcia Ekonomika
Maloobchodné tržby v eurozóne v septembri nečakane klesli
Maloobchodné tržby v eurozóne sa v septembri medzimesačne znížili o 0,1 % rovnako ako v auguste, uviedol štatistický úrad EÚ (Eurostat) vo svojom prvom odhade. Ekonómovia počítali s nárastom o 0,2 %.
Autor TASR
Luxemburg 6.novembra (TASR) - Maloobchodné tržby v eurozóne v septembri nečakane klesli. To podkopáva nádej na oživenie ekonomiky regiónu ťahaného spotrebou. TASR o tom informuje na základe správ Eurostatu a agentúry Reuters.
Maloobchodné tržby v eurozóne sa v septembri medzimesačne znížili o 0,1 % rovnako ako v auguste, uviedol štatistický úrad EÚ (Eurostat) vo svojom prvom odhade. Ekonómovia počítali s nárastom o 0,2 %. V celej Európskej únii (EÚ) maloobchodné tržby stagnovali po augustovom poklese o 0,1 %.
Tržby predajcov potravín, nápojov a tabaku v septembri v eurozóne stagnovali a v EÚ sa znížili o 0,2 %. Tržby predajcov nepotravinových výrobkov s výnimkou motorových palív v eurozóne klesli o 0,2 % a v EÚ stagnovali. Tržby čerpacích staníc padli o 1 %, respektíve o 0,9 %.
Spomedzi členských štátov EÚ, pre ktoré mal Eurostat k dispozícii údaje, maloobchodné tržby v septembri medzimesačne najprudšie klesli v Litve (-1,1 %), Lotyšsku a Slovinsku (v oboch -0,7 %) a Taliansku (-0,6 %). Najvýraznejšie vzrástli v Luxembursku a na Malte (v oboch +1,7 %), Estónsku (+1,5 %) a na Slovensku (+1,4 %).
V medziročnom porovnaní maloobchodné tržby po úprave o kalendárne vplyvy v eurozóne stúpli o 1 % a v EÚ o 1,3 % po augustovom náraste o 1,6 % v oboch regiónoch.
Tržby predajcov potravín, nápojov a tabaku v septembri v eurozóne medziročne stúpli o 1 % a v EÚ o 0,5 %, tržby predajcov nepotravinových výrobkov vzrástli o 1,4 %, respektíve o 1,9 %. Tržby čerpacích staníc v eurozóne klesli o 0,7 % a v EÚ sa zvýšili o 0,5 %.
Spomedzi členských štátov EÚ maloobchodné tržby v medziročnom porovnaní najprudšie vzrástli na Cypre (+8,5 %), na Malte (+6,6 %) a v Bulharsku (+5,7 %). Maloobchodné tržby medziročne klesli v Taliansku (-2,3 %), Rumunsku (-2,1 %), Belgicku (-0,8 %) a Rakúsku (-0,1 %). Na Slovensku sa zvýšili o 1,3 %.
Maloobchodné tržby v eurozóne sa v septembri medzimesačne znížili o 0,1 % rovnako ako v auguste, uviedol štatistický úrad EÚ (Eurostat) vo svojom prvom odhade. Ekonómovia počítali s nárastom o 0,2 %. V celej Európskej únii (EÚ) maloobchodné tržby stagnovali po augustovom poklese o 0,1 %.
Tržby predajcov potravín, nápojov a tabaku v septembri v eurozóne stagnovali a v EÚ sa znížili o 0,2 %. Tržby predajcov nepotravinových výrobkov s výnimkou motorových palív v eurozóne klesli o 0,2 % a v EÚ stagnovali. Tržby čerpacích staníc padli o 1 %, respektíve o 0,9 %.
Spomedzi členských štátov EÚ, pre ktoré mal Eurostat k dispozícii údaje, maloobchodné tržby v septembri medzimesačne najprudšie klesli v Litve (-1,1 %), Lotyšsku a Slovinsku (v oboch -0,7 %) a Taliansku (-0,6 %). Najvýraznejšie vzrástli v Luxembursku a na Malte (v oboch +1,7 %), Estónsku (+1,5 %) a na Slovensku (+1,4 %).
V medziročnom porovnaní maloobchodné tržby po úprave o kalendárne vplyvy v eurozóne stúpli o 1 % a v EÚ o 1,3 % po augustovom náraste o 1,6 % v oboch regiónoch.
Tržby predajcov potravín, nápojov a tabaku v septembri v eurozóne medziročne stúpli o 1 % a v EÚ o 0,5 %, tržby predajcov nepotravinových výrobkov vzrástli o 1,4 %, respektíve o 1,9 %. Tržby čerpacích staníc v eurozóne klesli o 0,7 % a v EÚ sa zvýšili o 0,5 %.
Spomedzi členských štátov EÚ maloobchodné tržby v medziročnom porovnaní najprudšie vzrástli na Cypre (+8,5 %), na Malte (+6,6 %) a v Bulharsku (+5,7 %). Maloobchodné tržby medziročne klesli v Taliansku (-2,3 %), Rumunsku (-2,1 %), Belgicku (-0,8 %) a Rakúsku (-0,1 %). Na Slovensku sa zvýšili o 1,3 %.