Maloobchodné tržby v eurozóne vo februári klesli
V celej Európskej únii zaznamenali maloobchodné tržby medzimesačný pokles o 0,3 %. V januári, rovnako ako v prípade eurozóny, tržby stagnovali.
Autor TASR
Luxemburg 8. apríla (TASR) - Po stagnácii na začiatku roka zaznamenali maloobchodné tržby v eurozóne vo februári medzimesačný pokles. Výrazne sa pod to podpísali tržby z predaja potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje štatistického úradu Európskej únie Eurostat.
Tržby v maloobchode eurozóny upravené o sezónne vplyvy klesli vo februári oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,2 %. V prvom mesiaci roka vykázali po revízii predbežných údajov smerom nahor stagnáciu. Prvý odhad Eurostatu poukazoval na ich pokles o 0,1 %.
Vývoj v maloobchode eurozóny vo februári ovplyvnili tržby z predaja potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov, ktoré klesli o 0,5 % a vymazali tak januárový rast v tomto rozsahu. Tržby z predaja nepotravinových produktov vykázali stagnáciu a horším celkovým výsledkom maloobchodu zabránil vývoj tržieb z predaja motorových palív. Tie vzrástli o 0,7 %.
V medziročnom porovnaní sa maloobchodné tržby upravené o kalendárne vplyvy v eurozóne zvýšili o 1,7 %. V rovnakom rozsahu zaznamenali rast aj v celej EÚ.
Z pohľadu jednotlivých členských štátov Európskej únie, ktorých údaje sú k dispozícii, najvýraznejší medzimesačný pokles maloobchodných tržieb zaznamenali Litva, Poľsko a Slovinsko. V Litve klesli o 2,5 %, v Poľsku o 2,4 % a Slovinsku o 2 %. Najvýraznejší rast vykázali zasa Malta (2 %), Bulharsko (1 %) a Cyprus a Portugalsko, kde sa v obidvoch prípadoch tržby v maloobchode zvýšili o 0,8 %. Na Slovensku vzrástli o 0,2 %.
V medziročnom porovnaní sa maloobchodné tržby najviac znížili v Rumunsku (-6,8 %), Slovinsku (-3,5 %) a na Slovensku, kde pokles dosiahol 2,4 %. Naopak, najviac vzrástli v Luxembursku (11,9 %), na Malte (11,4 %) a v Bulharsku, konkrétne o 7,3 %.
