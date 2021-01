Maloobchodné tržby v Holandsku klesli najvýraznejšie za vyše 7 rokov

Amsterdam 29. januára (TASR) - Maloobchodné tržby v Holandsku zaznamenali v poslednom mesiaci minulého roka pokles, prvý za osem mesiacov a najvýraznejší za viac než sedem rokov. Dôvodom je lockdown, ktorý v polovici decembra oznámila pre zhoršovanie pandémie holandská vláda. Poukázali na to v piatok zverejnené predbežné údaje holandského štatistického úradu.



Tržby v holandskom maloobchode klesli v decembri medziročne o 3,1 %, zatiaľ čo v novembri o 10,3 % vzrástli. Decembrový pokles je najvýraznejší od septembra 2013, čo je dôsledok zatvorenia všetkých obchodov mimo obchodov predávajúcich základné potraviny od 15. decembra. V rámci roka 2020 to bol iba druhý pokles maloobchodných tržieb, pričom predchádzajúci zaznamenalo Holandsko v kritickom mesiaci apríl, aj to iba o 1 %.



Lockdown sa odrazil aj na mesačných tržbách v jednotlivých typoch obchodov. Zatiaľ čo tržby v prípade nepotravinových obchodov klesli medziročne o 22,6 %, tržby v obchodoch s potravinami sa zvýšili o 9,3 %. Tržby z online predaja vyskočili až o 58,3 %.



Za celý rok sa maloobchodné tržby v Holandsku zvýšili o 5,9 %, čo predstavuje druhý najvyšší celoročný rast v histórii záznamov. Najvýraznejšie sa tržby v holandskom maloobchode zvýšili v roku 2001, keď rast dosiahol 6 %.