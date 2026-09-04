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Maloobchodné tržby v júli 2026 medziročne klesli o 0,1 %
V súhrne za 1. polrok 2026 maloobchodné tržby v stálych cenách medziročne mierne vzrástli o 0,4 %. Zlepšenie evidovalo päť z deviatich zložiek maloobchodu.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Maloobchodné tržby na Slovensku v júli 2026 medziročne reálne klesli o 0,1 %. Po zohľadnení inflácie tak maloobchod zaznamenal medziročne približne porovnateľné tržby, v číselnom vyjadrení mierne klesli už štvrtýkrát od začiatku roku. Pokles tržieb v medziročnom porovnaní evidovali len štyri z deviatich zložiek maloobchodu. Po sezónnom očistení maloobchodné tržby medzimesačne, v porovnaní s júnom 2026, vzrástli o 0,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Najvýznamnejší vplyv na výsledok odvetvia mal medziročný prepad o 11,8 % v e-shopoch a zásielkovom predaji (predaj mimo predajní, stánkov a trhov) a tiež pokles o 1,9 % v hyper- a supermarketoch (nešpecializované predajne). Obe zložky pritom patria ku kľúčovým v rámci maloobchodu s viac ako 50 % podielom na jeho tržbách.
Pozitívny vplyv na výsledok odvetvia mal najmä rast tržieb o 3,3 % v hobymarketoch, predajniach nábytku a elektroniky (špecializované predajne s ostatným tovarom pre domácnosť), kde reálne zvýšenie tržieb zaznamenali najmä predajne so železiarskym tovarom, farbami a sklom, ako aj predajne s nábytkom, svietidlami a inými domácimi potrebami. Ďalšie pozitívne vplyvy predstavoval rast tržieb v predajniach s PC a IT zariadeniami (špecializované predajne so zariadeniami pre informácie) o 8,1 % a na čerpacích staniciach (špecializované predajne pohonných látok) o 1,6 %.
V súhrne za sedem mesiacov roka 2026 maloobchodné tržby v stálych cenách medziročne mierne vzrástli o 0,4 %. Zlepšenie evidovalo päť z deviatich zložiek maloobchodu.
Najvýznamnejší vplyv na výsledok odvetvia mal medziročný prepad o 11,8 % v e-shopoch a zásielkovom predaji (predaj mimo predajní, stánkov a trhov) a tiež pokles o 1,9 % v hyper- a supermarketoch (nešpecializované predajne). Obe zložky pritom patria ku kľúčovým v rámci maloobchodu s viac ako 50 % podielom na jeho tržbách.
Pozitívny vplyv na výsledok odvetvia mal najmä rast tržieb o 3,3 % v hobymarketoch, predajniach nábytku a elektroniky (špecializované predajne s ostatným tovarom pre domácnosť), kde reálne zvýšenie tržieb zaznamenali najmä predajne so železiarskym tovarom, farbami a sklom, ako aj predajne s nábytkom, svietidlami a inými domácimi potrebami. Ďalšie pozitívne vplyvy predstavoval rast tržieb v predajniach s PC a IT zariadeniami (špecializované predajne so zariadeniami pre informácie) o 8,1 % a na čerpacích staniciach (špecializované predajne pohonných látok) o 1,6 %.
V súhrne za sedem mesiacov roka 2026 maloobchodné tržby v stálych cenách medziročne mierne vzrástli o 0,4 %. Zlepšenie evidovalo päť z deviatich zložiek maloobchodu.