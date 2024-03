Maloobchodné tržby v Kanade klesli, prekonali však očakávania

Ottawa 22. marca (TASR) - Maloobchodné tržby v Kanade zaznamenali na začiatku tohto roka pokles, tempo poklesu však bolo miernejšie, než sa predpokladalo. Uviedol to v piatok kanadský štatistický úrad StatsCan, ktorého údaje zverejnila agentúra Reuters.



Tržby v kanadskom maloobchode klesli v januári o 0,3 % po tom, ako v poslednom mesiaci minulého roka o 0,9 % vzrástli. Vývoj v decembri ovplyvnila zvýšená aktivita spotrebiteľov pred vianočnými sviatkami.



Napriek poklesu boli januárové údaje z maloobchodu o niečo lepšie, než sa čakalo. Analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s poklesom o 0,4 %. Predbežný odhad vývoja maloobchodných tržieb za február poukazuje na mierne zotavenie a rast o 0,1 %, tieto údaje sú však získané iba od polovice z bežnej vzorky respondentov, uviedol StatsCan.



"Dnešné údaje ukazujú, že vo svete vysokých úrokových sadzieb spotrebitelia stále váhajú so zvyšovaním výdavkov, nejde však o prepad," povedal ekonóm Andrew Grantham z kanadskej obchodnej banky CIBC.



Kanadská centrálna banka drží kľúčovú úrokovú sadzbu od júla minulého roka na vyše 20-ročnom maxime 5 %. Vysoké úrokové sadzby prispeli k zmierneniu inflácie v krajine, ktorá na začiatku tohto roka klesla pod 3 %. Zatiaľ sa však stále nedostala na úroveň inflačného cieľa centrálnej banky, ktorý je stanovený na 2 %.



Centrálna banka navyše uviedla, že jadrové inflačné tlaky sú stále dosť výrazné, čo signalizuje, že je pre ňu ešte skoro na to, aby pristúpila k zníženiu úrokových sadzieb. Grantham očakáva, že podobne ako v prípade iných centrálnych bánk aj kanadská centrálna banka zníži úrokové sadzby prvýkrát v júni.