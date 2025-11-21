< sekcia Ekonomika
Maloobchodné tržby v Kanade v septembri klesli
Autor TASR
Ottawa 21. novembra (TASR) - Kanada zaznamenala v septembri medzimesačný pokles maloobchodných tržieb, čo znamená, že za deväť mesiacov roka vo väčšine z nich tržby klesali. Pokles tržieb v maloobchode zaznamenala Kanada celkovo v piatich mesiacoch, z toho najvýraznejší v máji, keď rozsah poklesu prekročil 1 %. Septembrový rozsah poklesu bol spolu s februárom a júlom druhý najvýraznejší, pričom výsledky v maloobchode za daný mesiac výrazne ovplyvnil predaj áut a autokomponentov. Uviedol to v piatok kanadský štatistický úrad Statistics Canada, ktorého údaje zverejnili agentúry Bloomberg a Reuters a portál tradingeconomics.
Tržby v kanadskom maloobchode klesli v septembri oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,7 % na 69,81 miliardy kanadských dolárov (43,02 miliardy eur), uviedol Statistics Canada, ktorý tak potvrdil predbežný odhad. Zároveň oznámil prvý odhad vývoja maloobchodných tržieb za október, pričom za tento mesiac počíta s ich stagnáciou.
Štatistici dodali, že v septembri klesli maloobchodné tržby v šiestich z celkovo deviatich subsektorov. Najviac však vývoj v maloobchode ovplyvnil pokles predaja áut a autokomponentov o 2,9 %. To znamená prvý pokles v tomto segmente za ostatné tri mesiace, pričom z provincií zaznamenala najväčší pokles v predaji áut provincia Ontario. To sa odrazilo na celkovom poklese maloobchodných tržieb v tejto provincii, ktorý dosiahol 1,2 %. Bol to najvýraznejší pokles v rámci šiestich kanadských provincií, v ktorých maloobchodné tržby klesli.
