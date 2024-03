Maloobchodné tržby v Maďarsku v januári vzrástli

Budapešť 6. marca (TASR) - Maloobchodné tržby v Maďarsku v januári ožili a prvýkrát po viac ako roku vzrástli. Ukázali to v stredu údaje centrálneho štatistického úradu v Budapešti. Priemyselná produkcia však opäť klesla, aj keď pomalším tempom. TASR o tom informuje na základe správ MTI a Reuters.



Podľa štatistík maloobchodné tržby v Maďarsku vzrástli v januári 2024 medziročne o 0,6 % po poklese o 0,2 % v decembri. Ide o prvý nárast maloobchodného predaja od novembra 2022. Prispelo k tomu zrýchlenie rastu tržieb z motorových palív (na 4,6 % z 3,7 % v decembri) a zároveň spomalenie poklesu tržieb z nepotravinárskych výrobkov (na -0,9 % z -3 %). Spomalil sa však aj rast tržieb z potravín, nápojov a tabaku (na 0,2 % z 1,3 %).



V medzimesačnom porovnaní maloobchodné tržby v susednej krajine v januári stagnovali po zvýšení o 1,4 % v predchádzajúcom mesiaci. To môže ohroziť nádeje vlády na oživenie ekonomiky v tomto roku poháňané spotrebiteľskými výdavkami.



Maďarsko sa po niekoľkých rokoch dvojcifernej inflácie, ktorá presiahla úroveň v eurozóne, prepadlo do recesie.



Cieľom vlády premiéra Viktora Orbána je dosiahnuť v tomto roku hospodársky rast okolo 4 %.



Separátne údaje však ukázali, že priemyselná produkcia v Maďarsku v januári opäť klesala a viac, ako sa čakalo. To ohrozuje vyhliadky Maďarska na oživenie ekonomiky, pričom v minulom roku zachránil ekonomiku pred ešte hlbším poklesom len prudký nárast produkcie poľnohospodárskeho sektora.



Konkrétne, výkon maďarského priemyslu sa v januári 2024 znížil medziročne o 3,6 %, zatiaľ čo ekonómovia očakávali, že klesne o 3,4 %. Januárový výsledok však predstavuje zlepšenie po decembrovom prepade priemyselnej produkcie o 13,7 %.



V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy sa priemyselná produkcia v januári znížila o 1,1 %.