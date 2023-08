Maloobchodné tržby v Maďarsku v júni klesli už siedmy mesiac po sebe

Budapešť 4. augusta (TASR) - Maloobchodné tržby v Maďarsku aj v júni klesli, už siedmy mesiac po sebe. Dôvodom bolo zníženie tržieb vo všetkých hlavných kategóriách. Ukázali to v piatok údaje centrálneho štatistického úradu v Budapešti. TASR o tom informuje na základe správy MTI.



Podľa štatistík sa maloobchodné tržby v susednej krajine po úprave o kalendárne vplyvy v júni 2023 znížili medziročne o 8,3 % po poklese o 12,3 % v predchádzajúcom mesiaci.



Štatistiky odhalili, že tržby naďalej klesali vo všetkých hlavných kategóriách, a to v prípade motorových palív (-24,2 % oproti -25,9 % v máji), nepotravinárskeho tovaru (-4,3 % oproti -10,9 %) aj obchodov s potravinami (-4,8 % oproti -7,3 %).



Za šesť mesiacov do konca júna 2023 bol maloobchodný predaj v Maďarsku o 10,3 % nižší ako v rovnakom období minulého roka.