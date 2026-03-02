< sekcia Ekonomika
Maloobchodné tržby v Nemecku klesli v januári najprudšie za vyše roka
Predbežný januárový údaj predstavuje najvýraznejší pokles maloobchodných tržieb v Nemecku od decembra 2024. V danom mesiaci klesli o 1,6 %.
Autor TASR
Wiesbaden 2. marca (TASR) - Maloobchodné tržby v Nemecku zaznamenali na začiatku tohto roka medzimesačný pokles o takmer percento. Klesli tak najprudšie za viac než rok. Zároveň výrazne zaostali za očakávaniami analytikov. V pondelok zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis priniesli agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Tržby v nemeckom maloobchode klesli v januári oproti decembru o 0,9 %, uviedol Destatis, ktorý zároveň smerom nahor revidoval údaje za mesiac december, a to výrazne. Pôvodne oznámil za posledný mesiac minulého roka rast maloobchodných tržieb o 0,1 %, po revízii však rast dosiahol 1,2 %.
Predbežný januárový údaj predstavuje najvýraznejší pokles maloobchodných tržieb v Nemecku od decembra 2024. V danom mesiaci klesli o 1,6 %.
Výsledky sú zároveň horšie, než predpokladali analytici. Tí počítali v prvom mesiaci roka s poklesom tržieb, očakávali však, že dosiahne iba 0,2 %.
Za nečakane výrazným poklesom je najmä slabší predaj nepotravinových tovarov. Tržby z ich predaja klesli medzimesačne o 1,7 %. Tržby z predaja potravín sa udržali zhruba na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom mesiaci a tržby z online a zásielkového predaja sa zvýšili o 2,5 %.
Na medziročnej báze zaznamenali maloobchodné tržby v Nemecku rast o 1,2 %. Tempo rastu sa tak výrazne spomalilo, keď v decembri po revízii smerom nahor vykázali tržby 2,5-percentný rast. Decembrové tempo rastu bolo tak najvýraznejšie za päť mesiacov. Za celý rok 2025 sa maloobchodné tržby v Nemecku zvýšili o 2,7 %.
