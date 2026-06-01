< sekcia Ekonomika
Maloobchodné tržby v Nemecku miernejším tempom než sa čakalo
Tržby v nemeckom maloobchode klesli v apríli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,3 %. To je rovnaké tempo poklesu ako vo februári aj marci, pričom za marec boli údaje upravené.
Autor TASR
Wiesbaden 1. júna (TASR) - Maloobchodné tržby v Nemecku pokračovali v apríli v poklese, tempo poklesu však bolo miernejšie, než sa očakávalo. Dobrou správou pre nemecký maloobchod je aj fakt, že údaje za mesiac marec boli revidované, pričom revízia znamenala podstatne miernejší pokles, než sa uvádzalo v rýchlom odhade. Informovali o tom agentúra Reuters a server tradingeconomics, ktoré zverejnili predbežné údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.
Tržby v nemeckom maloobchode klesli v apríli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,3 %. To je rovnaké tempo poklesu ako vo februári aj marci, pričom za marec boli údaje upravené. Destatis pôvodne uvádzal pokles až o 2 %.
Aprílové údaje predstavujú pokles maloobchodných tržieb v Nemecku štvrtý mesiac po sebe, za čím je najmä neistota v dôsledku vojny na Blízkom východe. Sú však lepšie, než odhadovali analytici. Tí očakávali pokles o 0,4 % až 0,5 %.
Pod aprílový pokles sa podpísali tržby z predaja nepotravinových produktov a z online a zásielkového predaja. V prvom prípade klesli o 2,2 % a v druhom o 4,7 %. Naopak, tržby z predaja potravín vzrástli, konkrétne o 3,2 %.
Na medziročnej báze tržby v nemeckom maloobchode klesli v apríli o 0,2 %. Aj v tomto prípade to znamená rovnaké tempo poklesu ako v marci po tom, ako Destatis marcové údaje revidoval. Pôvodne uvádzal pokles maloobchodných tržieb v medziročnom porovnaní o 2 %.
Tržby v nemeckom maloobchode klesli v apríli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,3 %. To je rovnaké tempo poklesu ako vo februári aj marci, pričom za marec boli údaje upravené. Destatis pôvodne uvádzal pokles až o 2 %.
Aprílové údaje predstavujú pokles maloobchodných tržieb v Nemecku štvrtý mesiac po sebe, za čím je najmä neistota v dôsledku vojny na Blízkom východe. Sú však lepšie, než odhadovali analytici. Tí očakávali pokles o 0,4 % až 0,5 %.
Pod aprílový pokles sa podpísali tržby z predaja nepotravinových produktov a z online a zásielkového predaja. V prvom prípade klesli o 2,2 % a v druhom o 4,7 %. Naopak, tržby z predaja potravín vzrástli, konkrétne o 3,2 %.
Na medziročnej báze tržby v nemeckom maloobchode klesli v apríli o 0,2 %. Aj v tomto prípade to znamená rovnaké tempo poklesu ako v marci po tom, ako Destatis marcové údaje revidoval. Pôvodne uvádzal pokles maloobchodných tržieb v medziročnom porovnaní o 2 %.