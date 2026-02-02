< sekcia Ekonomika
Maloobchodné tržby v Nemecku sa v decembri vrátili k rastu
Aj keď jeho tempo bolo iba mierne, výsledky prekonali očakávania trhov.
Autor TASR
Wiesbaden 2. februára (TASR) - Tržby v nemeckom maloobchode sa v poslednom mesiaci minulého roka vrátili k rastu. Aj keď jeho tempo bolo iba mierne, výsledky prekonali očakávania trhov. Tie počítali s ďalším poklesom tržieb. Informovali o tom agentúra Reuters a server tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.
Maloobchodné tržby v Nemecku vzrástli v decembri oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,1 %. Bolo to síce najslabšie tempo rastu za celý rok 2025, analytici však očakávali, že tržby v maloobchode klesnú aj v závere roka. Odhadovali, že po novembrovom medzimesačnom poklese o 0,5 % klesnú maloobchodné tržby v decembri o 0,2 %.
K návratu k rastu prispel najmä vývoj v tržbách z predaja potravín. Tie sa zvýšili o 2,5 %. Rast zaznamenali aj tržby z predaja nepotravinových produktov, bol však miernejší a dosiahol 0,7 %. Naopak, tržby z online predaja a zásielkového predaja o 2,3 % klesli.
Medziročne sa maloobchodné tržby v Nemecku zvýšili o 1,5 %. Zrýchlili tak tempo rastu, keď v novembri sa oproti novembru predchádzajúceho roka zvýšili o 1,3 %. Za celý rok 2025 zaznamenali tržby v nemeckom maloobchode rast o 2,7 %.
