Maloobchodné tržby v Nemecku sa v máji vrátili k rastu

Wiesbaden 30. júna (TASR) - Maloobchodné tržby v Nemecku zaznamenali minulý mesiac mierny rast, k čomu prispeli najmä nepotravinové produkty. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis. Informovala o tom agentúra Reuters.



Tržby v nemeckom maloobchode vzrástli v máji oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,6 %, uviedol Destatis. To predstavuje výrazný obrat v porovnaní s vývojom maloobchodných tržieb za apríl, v ktorom zaznamenali pokles o 5,4 %. Májový vývoj bol lepší aj v porovnaní s odhadmi analytikov, ktorí počítali s rastom o 0,5 %.



Maloobchodné tržby podporil minulý mesiac najmä predaj nepotravinového tovaru. Tržby v tomto segmente vzrástli v máji medzimesačne o 2,9 %.



Naopak, tržby z predaja potravín, ktorých ceny výrazne vzrástli, zaznamenali pokles o 0,6 %. Aj to však oproti vývoju v apríli predstavuje výrazné zotavenie, keď v apríli klesli tržby z predaja potravín medzimesačne o 7,7 %, čo bol najprudší pokles od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1994.