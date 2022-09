Maloobchodné tržby v Nemecku v júli nečakane vzrástli

Wiesbaden 1. septembra (TASR) - Maloobchodné tržby v Nemecku v júli 2022 oproti júnu nečakane vzrástli, najstrmšie za šesť mesiacov, keďže letná turistika bez obmedzení spojených s ochorením COVID-19 povzbudila spotrebiteľov, aby otvorili svoje peňaženky napriek vysokým cenám paliva a cestovania. Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje spolkového štatistického úradu Destatis, ktoré TASR prevzala z DPA.



Podľa predbežných výsledkov sa tržby maloobchodníkov v najväčšej európskej ekonomike po úprave o sezónne vplyvy v júli 2022 v reálnom vyjadrení, teda po očistení o infláciu a sezónne a kalendárne vplyvy, zvýšili medzimesačne o 1,9 %. To viac ako vykompenzovalo ich júnový pokles o 1,6 % a prekonalo prognózy analytikov, ktorí očakávali ďalší pokles tržieb, a to o 0,4 %.



V medziročnom porovnaní sa tempo poklesu tržieb spomalilo v júli na 2,6 % z 9,6 % v júni.



Tieto výsledky boli poznačené pokračujúcim prudkým rastom cien benzínu. Tržby na čerpacích staniciach sa v júli medzimesačne zvýšili o 1,3 % a boli tiež o 7,5 % väčšie ako v máji, čo bol posledný mesiac predtým, ako vláda zaviedla dočasnú úľavu na dani z pohonných hmôt.



Tržby z predaja potravín v júli medzimesačne vzrástli o 2,1 %, ale boli o 4,4 % nižšie než v marci, keď došlo k opätovnému otvoreniu reštaurácií. V medziročnom porovnaní klesli o 6,1 %.



"Sú to prekvapivo silné čísla vzhľadom na pokles spotrebiteľského sentimentu a rast inflácie, ktorý oslabuje reálny príjem," uviedol analytik Pantheon Economics Claus Vistesen v poznámke pre klientov.



Dodal, že stále počíta s poklesom maloobchodných tržieb za august a september. Vistesen odhaduje, že za celý 3. štvrťrok sa tržby znížia o približne 0,3 %, pričom v 2. štvrťroku klesli o 3,6 %.