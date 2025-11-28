Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Maloobchodné tržby v Nemecku v októbri klesli

Krivka hlavného nemeckého indexu DAX počas obchodovania na nemeckej burze vo Frankfurte nad Mohanom 7. októbra 2008. Foto: TASR/AP

Prieskum inštitútu Ifo ukázal, že približne jedna zo štyroch spoločností v maloobchodnom sektore v Nemecku očakáva počas vianočnej sezóny slabšie výsledky.

Wiesbaden 28. novembra (TASR) - Maloobchodné tržby v Nemecku v októbri prekvapujúco klesli. Ukázali to v piatok údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Podľa najnovších štatistík sa tržby maloobchodníkov v najväčšej európskej ekonomike po úprave o sezónne a kalendárne vplyvy v októbri 2025 znížili o 0,3 % oproti septembru, keď medzimesačne vzrástli o 0,3 %. Analytici pritom predpovedali, že v októbri sa ich rast len spomalí na 0,2 %.

K horšiemu, ako očakávanému výsledku prispel pokles tržieb z predaja nepotravinárskych produktov o 0,7 % a zníženie zásielkového a online predaja o 0,6 %, zatiaľ čo predaj potravín vzrástol o 1,2 %.

V medziročnom porovnaní sa maloobchodný predaj v Nemecku v októbri 2025 zvýšil o 0,9 % po septembrovom revidovanom náraste o 0,8 %.

Nemecký maloobchodný sektor predpovedá počas tejto sviatočnej sezóny mierny medziročný rast predaja, pričom tržby za november a december sa odhadujú na 126,2 miliardy eur, uviedla maloobchodná asociácia HDE.

Prieskum inštitútu Ifo ukázal, že približne jedna zo štyroch spoločností v maloobchodnom sektore v Nemecku očakáva počas vianočnej sezóny slabšie výsledky.

Očakávania maloobchodníkov sú tlmené. Mnohí z nich vstupujú do najdôležitejšieho obdobia v roku bez veľkých nádejí,“ povedal Klaus Wohlrabe, vedúci prieskumov v Ifo.
