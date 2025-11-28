< sekcia Ekonomika
Maloobchodné tržby v Nemecku v októbri klesli
Autor TASR
Wiesbaden 28. novembra (TASR) - Maloobchodné tržby v Nemecku v októbri prekvapujúco klesli. Ukázali to v piatok údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Podľa najnovších štatistík sa tržby maloobchodníkov v najväčšej európskej ekonomike po úprave o sezónne a kalendárne vplyvy v októbri 2025 znížili o 0,3 % oproti septembru, keď medzimesačne vzrástli o 0,3 %. Analytici pritom predpovedali, že v októbri sa ich rast len spomalí na 0,2 %.
K horšiemu, ako očakávanému výsledku prispel pokles tržieb z predaja nepotravinárskych produktov o 0,7 % a zníženie zásielkového a online predaja o 0,6 %, zatiaľ čo predaj potravín vzrástol o 1,2 %.
V medziročnom porovnaní sa maloobchodný predaj v Nemecku v októbri 2025 zvýšil o 0,9 % po septembrovom revidovanom náraste o 0,8 %.
Nemecký maloobchodný sektor predpovedá počas tejto sviatočnej sezóny mierny medziročný rast predaja, pričom tržby za november a december sa odhadujú na 126,2 miliardy eur, uviedla maloobchodná asociácia HDE.
Prieskum inštitútu Ifo ukázal, že približne jedna zo štyroch spoločností v maloobchodnom sektore v Nemecku očakáva počas vianočnej sezóny slabšie výsledky.
„Očakávania maloobchodníkov sú tlmené. Mnohí z nich vstupujú do najdôležitejšieho obdobia v roku bez veľkých nádejí,“ povedal Klaus Wohlrabe, vedúci prieskumov v Ifo.
