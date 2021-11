Maloobchodné tržby v Nemecku v septembri nečakane klesli

Wiesbaden 1. novembra (TASR) - Po augustovom návrate k rastu zaznamenali maloobchodné tržby v Nemecku v septembri nečakaný pokles, a to ako v medzimesačnom, tak v medziročnom porovnaní. Poukázali na to v pondelok zverejnené predbežné údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.



Tržby v nemeckom maloobchode klesli v septembri oproti augustu o 2,5 % po augustovom raste o 1,2 %. Analytici očakávali, že tržby budú v raste pokračovať, pričom predpokladali, že rast dosiahne 0,6 %.



Pod nečakaný pokles sa podpísali najmä tržby z predaja nepotravinových produktov. Tie klesli o 5,1 %, pričom najviac ich vývoj ovplyvnil pokles tržieb z predaja textilu, oblečenia a obuvi. Klesli aj tržby z online predaja, a to o 2 %. Naopak, tržby z predaja potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov o 0,9 % vzrástli.



Pokles zaznamenali aj septembrové tržby v medziročnom porovnaní. Dosiahol 0,7 %, zatiaľ čo v auguste sa tržby v nemeckom maloobchode oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 0,9 % zvýšili. Analytici očakávali, že budú pokračovať v raste, pričom tempo rastu sa ešte zrýchli na 1,8 %.



V tomto prípade tržby posunul smerom nadol vývoj v oblasti potravín, nealkoholických nápojov a tabakových produktov. Tržby z predaja týchto výrobkov klesli o 2,2 %. Naopak, z predaja nepotravinových výrobkov vzrástli o 0,2 %.



Na druhej strane, v porovnaní s obdobím spred nástupu pandémie nového koronavírusu sa situácia v nemeckom maloobchode vyvíjala priaznivejšie. Oproti februáru 2020 zaznamenali maloobchodné tržby rast o 3,7 %.