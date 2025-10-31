< sekcia Ekonomika
Maloobchodné tržby v Nemecku v septembri vzrástli
V medziročnom porovnaní maloobchodný predaj v Nemecku v septembri 2025 vzrástol rovnako o 0,2 %.
Autor TASR
Wiesbaden 31. októbra (TASR) - Maloobchodné tržby v Nemecku sa v septembri zotavili z poklesu v predchádzajúcom mesiaci a vzrástli. Ukázali to v piatok údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa týchto údajov sa tržby maloobchodníkov v najväčšej európskej ekonomike po úprave o sezónne a kalendárne vplyvy v septembri 2025 zvýšili o 0,2 % oproti augustu, keď po revízii medzimesačne klesli o 0,5 %. Bol to ich prvý medzimesačný nárast od júna a prispelo k tomu zvýšenie tržieb z predaja potravín o 0,3 % a online a zásielkového predaja o 0,4 %. Naopak, predaj nepotravinárskeho tovaru klesol o 0,6 %.
V medziročnom porovnaní maloobchodný predaj v Nemecku v septembri 2025 vzrástol rovnako o 0,2 %. Tempo jeho rastu sa však prudko spomalilo z revidovaných 1,4 % v auguste a bolo najslabšie za 14 mesiacov.
