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Maloobchodné tržby v Nemecku vzrástli v máji najprudšie za takmer rok
Tržby v nemeckom maloobchode vzrástli v máji oproti predchádzajúcemu mesiacu o 1,1 %, oznámil Destatis, čo predstavuje najprudší rast od júna minulého roka.
Autor TASR
Wiesbaden 30. júna (TASR) - Maloobchodné tržby v Nemecku zaznamenali v máji nečakane výrazný rast, najprudší za takmer rok. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje nemeckého štatistického radu Destatis, ktoré výrazne prekonali aj očakávania trhov. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.
Tržby v nemeckom maloobchode vzrástli v máji oproti predchádzajúcemu mesiacu o 1,1 %, oznámil Destatis, čo predstavuje najprudší rast od júna minulého roka. Na porovnanie, v apríli klesli o 0,4 %, pričom analytici počítali so zmiernením poklesu, prípadne nulovým rastom.
Výrazne sa zvýšili tržby z online a zásielkového predaja. Tie vzrástli o 3,4 % a prispeli k rastu celkových nepotravinových tržieb o 1 %. Rast však zaznamenali aj tržby z predaja potravín, ktorý dosiahol 1,1 %.
Na medziročnej báze sa maloobchodné tržby v Nemecku zvýšili v máji o 1,8 %. To je rovnako výrazný obrat oproti májovému poklesu o 0,6 % a najvýraznejší medziročný rast za posledných päť mesiacov.
Tržby v nemeckom maloobchode vzrástli v máji oproti predchádzajúcemu mesiacu o 1,1 %, oznámil Destatis, čo predstavuje najprudší rast od júna minulého roka. Na porovnanie, v apríli klesli o 0,4 %, pričom analytici počítali so zmiernením poklesu, prípadne nulovým rastom.
Výrazne sa zvýšili tržby z online a zásielkového predaja. Tie vzrástli o 3,4 % a prispeli k rastu celkových nepotravinových tržieb o 1 %. Rast však zaznamenali aj tržby z predaja potravín, ktorý dosiahol 1,1 %.
Na medziročnej báze sa maloobchodné tržby v Nemecku zvýšili v máji o 1,8 %. To je rovnako výrazný obrat oproti májovému poklesu o 0,6 % a najvýraznejší medziročný rast za posledných päť mesiacov.