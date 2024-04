Maloobchodné tržby v Poľsku pokračovali v marci v raste

Varšava 23. apríla (TASR) - Maloobchodné tržby v Poľsku vzrástli v marci o viac než 6 % a pokračovali tak v najvýraznejšom raste za takmer dva roky. Zaostali však za očakávaniami ekonómov, ktorí počítali so zrýchlením rastu. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje poľského štatistického úradu. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.



Tržby v poľskom maloobchode sa v marci zvýšili medziročne o 6,1 %. To je rovnaké tempo rastu ako vo februári a zároveň najvýraznejší rast od mája 2022. Na druhej strane bol rast slabší, než sa čakalo. Analytici počítali s tým, že maloobchodné tržby zrýchlia rast na 6,7 %.



Pod pokračovanie stabilného rastu tržieb sa podpísal fakt, že napríklad tržby z predaja potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov výrazne zrýchlili tempo rastu, zatiaľ čo pokles tržieb z predaja textilu, odevov a obuvi bol omnoho miernejší. V prvom prípade sa rast zrýchlil z 1,3 % na 6,6 %, v druhom prípade pokles spomalil z 21,5 % na 15,2 %.



V medzimesačnom porovnaní zaznamenali maloobchodné tržby v Poľsku v marci po februárovom poklese prudký rast. Zatiaľ čo vo februári klesli o 0,9 %, v marci sa zvýšili o 14,2 %.