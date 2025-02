Maloobchodné tržby v Poľsku v januári medziročne vzrástli

Varšava 24. februára (TASR) - Maloobchodné tržby v Poľsku v januári 2025 medziročne vzrástli, už štvrtýkrát po sebe. A viac, ako ekonómovia očakávali, najstrmšie za osem mesiacov. Uviedol to v pondelok poľský štatistický úrad GUS. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa štatistík sa maloobchodné tržby v Poľsku v januári 2025 medziročne zvýšili o 4,8 % po náraste o 1,9 % v predchádzajúcom mesiaci. To bol najväčší nárast tržieb od mája 2024 a prekonal aj odhady ekonómov, ktorí počítali so spomalením tempa rastu maloobchodného predaja v januári na 1,5 %.



Štatistiky odhalili, že v januári sa najviac zvýšili tržby z predaja motorových vozidiel, motocyklov a dielov, medziročne o 21,9 %. Výrazne stúpli tiež tržby z predaja nábytku a domácich spotrebičov (13,6 %), ako aj z farmaceutických produktov, kozmetiky a ortopedického vybavenia (12,8 %).



V medzimesačnom porovnaní však maloobchodné tržby v januári klesli o 17,3 % po náraste o 9,9 % v decembri.