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Maloobchodné tržby v Poľsku vzrástli na viac než dvojnásobok
Tempo rastu prekonalo aj očakávania ekonómov, ktorí počítali so zrýchlením ich rastu na 5,2 %.
Autor TASR
Varšava 22. júla (TASR) - Maloobchodné tržby v Poľsku vzrástli v júni o viac než 6 % a tempo rastu tak v porovnaní s vývojom v predchádzajúcom mesiaci zrýchlili na viac než dvojnásobok. Navyše, lepšie sa vyvíjali aj oproti očakávaniam ekonómov. Údaje poľského štatistického úradu GUS zverejnili agentúra PAP a portál tradingeconomics.
Tržby v poľskom maloobchode sa v júni zvýšili medziročne o 6,2 %, zatiaľ čo v máji vzrástli o 3 %. Tempo rastu prekonalo aj očakávania ekonómov, ktorí počítali so zrýchlením ich rastu na 5,2 %.
K zrýchleniu rastu tržieb na viac než dvojnásobok prispel najmä výrazne zvýšený dopyt po nábytku a elektrospotrebičoch. Zatiaľ, čo v máji vzrástli tržby v tomto segmente medziročne o 4,5 %, v júni sa zvýšili o 14,8 %.
Rýchlejšie rástli aj tržby z predaja liekov, kozmetiky a ortopedických pomôcok (o 10,2 % oproti 9,3 % v máji) a z predaja motorových vozidiel, motocyklov a príslušných komponentov. V máji sa zvýšili o 2,1 %, v júni ich rast dosiahol 9,6 %.
Navyše, k rastu sa vrátili tržby z predaja potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov. Zvýšili sa o 1,7 % po tom, ako v máji o 2,8 % klesli.
Naopak, spomalil sa rast tržieb z predaja pevných, kvapalných a plynných palív. Slabšie než v máji rástli medziročne aj tržby z predaja textílií, oblečenia a obuvi.
Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa tržby v poľskom maloobchode v júni zvýšili o 1,4 %. V porovnaní s vývojom v máji sa tak zotavili, keď v predchádzajúcom mesiaci klesli o 1,7 %.
Tržby v poľskom maloobchode sa v júni zvýšili medziročne o 6,2 %, zatiaľ čo v máji vzrástli o 3 %. Tempo rastu prekonalo aj očakávania ekonómov, ktorí počítali so zrýchlením ich rastu na 5,2 %.
K zrýchleniu rastu tržieb na viac než dvojnásobok prispel najmä výrazne zvýšený dopyt po nábytku a elektrospotrebičoch. Zatiaľ, čo v máji vzrástli tržby v tomto segmente medziročne o 4,5 %, v júni sa zvýšili o 14,8 %.
Rýchlejšie rástli aj tržby z predaja liekov, kozmetiky a ortopedických pomôcok (o 10,2 % oproti 9,3 % v máji) a z predaja motorových vozidiel, motocyklov a príslušných komponentov. V máji sa zvýšili o 2,1 %, v júni ich rast dosiahol 9,6 %.
Navyše, k rastu sa vrátili tržby z predaja potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov. Zvýšili sa o 1,7 % po tom, ako v máji o 2,8 % klesli.
Naopak, spomalil sa rast tržieb z predaja pevných, kvapalných a plynných palív. Slabšie než v máji rástli medziročne aj tržby z predaja textílií, oblečenia a obuvi.
Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa tržby v poľskom maloobchode v júni zvýšili o 1,4 %. V porovnaní s vývojom v máji sa tak zotavili, keď v predchádzajúcom mesiaci klesli o 1,7 %.