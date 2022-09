Varšava 21. septembra (TASR) - Maloobchodné tržby v Poľsku zrýchlili v auguste tempo rastu, pričom zrýchlenie prekonalo očakávania trhov. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje poľského štatistického úradu (GUS), ktoré zverejnil server tradingeconomics.



Tržby v poľskom maloobchode sa v auguste zvýšili medziročne o 21,5 %. V júli vzrástli o 18,4 %. Vývoj maloobchodných tržieb prekonal aj očakávania analytikov, ktorí počítali so zrýchlením ich rastu o 20 %.



Výrazne sa zrýchlil rast tržieb z predaja potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov. Tržby v tejto oblasti vzrástli o 24,3 % po júlovom raste o 20,1 %. Ešte viac sa zrýchlil rast tržieb z predaja liekov, kozmetických a ortopedických výrobkov. Tie vzrástli o takmer 21 %, zatiaľ čo v júli rast dosiahol 15,3 %.



Najvýraznejšie sa však zvýšili tržby z predaja pevných, tekutých a plynných palív, aj keď tempo ich rastu sa spomalilo. Tržby z predaja v tejto oblasti vzrástli v auguste medziročne o 33,7 %, zatiaľ čo v júli to bolo o 38,3 %.