Maloobchodné tržby v Poľsku zrýchlili vo februári tempo rastu
Tržby v poľskom maloobchode vzrástli vo februári medziročne o 5 % po 4,4-percentnom raste v prvom mesiaci roka.
Autor TASR
Varšava 23. marca (TASR) - Maloobchodné tržby v Poľsku zrýchlili vo februári tempo rastu, k čomu prispelo zotavenie tržieb z predaja áut a motocyklov a výraznejšie tempo rastu palív. Napriek tomu výsledky zaostali za očakávaniami. Informovali o tom agentúra PAP a portál tradingeconomics, ktoré zverejnili údaje poľského štatistického úradu GUS.
Tržby v poľskom maloobchode vzrástli vo februári medziročne o 5 % po 4,4-percentnom raste v prvom mesiaci roka. Po januárovom poklese vzrástli tržby z predaja áut, motocyklov a príslušných komponentov. V januári klesli o 4,5 %, vo februári sa o 2,7 % zvýšili. Okrem toho výraznejšie rástli tržby z predaja pevných, kvapalných a plynných palív, po januárovom raste o 4,6 % sa zvýšili o 10,2 %.
Na druhej strane, tržby z predaja potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov tempo rastu výrazne spomalili. Zatiaľ čo v januári vzrástli o 4,2 %, vo februári rast dosiahol iba 0,2 %. Miernejším tempom než na začiatku roka rástli aj tržby z predaja kozmetiky a ortopedických pomôcok.
Vývoj tržieb v týchto oblastiach sa podpísal pod slabší celkový rast maloobchodných tržieb v Poľsku, než sa čakalo. Analytici počítali s rastom o viac než 6 %.
Výsledky v oblasti maloobchodných tržieb zaostali aj v medzimesačnom porovnaní. Tržby klesli o 5,6 %, zatiaľ čo analytici očakávali pokles iba o 4,2 %.
