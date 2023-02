Maloobchodné tržby v Rusku klesli vlani o takmer 7 %

Moskva 8. februára (TASR) - Spotrebiteľský dopyt v Rusku klesol vlani najvýraznejšie za posledných sedem rokov a pokles zaznamenali aj reálne disponibilné príjmy. Poukázali na to v stredu zverejnené predbežné údaje ruského štatistického úradu Rosstat. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ruská ekonomika zvládla dôsledky západných sankcií za útok na Ukrajinu lepšie, než sa pôvodne očakávalo, aj tak však zaznamenala v minulom roku pokles zhruba o 2,5 %. Tento rok bude musieť ruská vláda riešiť nedostatok pracovnej sily, nižšie príjmy z predaja ropy a plynu, ako aj rýchlo sa zvyšujúci rozpočtový deficit.



Čo sa týka dôsledkov sankcií na ruskú ekonomiku v minulom roku, Rosstat v rámci predbežných údajov informoval, že reálne disponibilné príjmy zaznamenali vlani pokles o 1 %. Navyše, maloobchodné tržby, ktoré patria ku kľúčovým údajom o vývoji spotrebiteľského dopytu, klesli v roku 2022 o 6,7 %. To je najprudší pokles od roku 2015.



Za samotný december sa maloobchodné tržby v Rusku prepadli medziročne o 10,5 %. Znamená to najhorší výsledok od mája 2020, keď Rusko podobne ako iné krajiny zasiahol nástup pandémie nového koronavírusu.