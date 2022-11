Maloobchodné tržby v Rusku septembri klesli, nezamestnanosť vzrástla

Moskva 2. novembra (TASR) - Maloobchodné tržby v Rusku septembri klesli, už šiesty mesiac po sebe, a miera nezamestnanosti mierne vzrástla. Zvýšili sa aj spotrebiteľské ceny, už šiesty týždeň v rade. Ukázali to v stredu oficiálne údaje štatistického úradu Rosstat. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa Rosstatu sa ruské maloobchodné tržby v septembri v medziročnom porovnaní znížili o 9,8 % po poklese o 8,8 % v predchádzajúcom mesiaci. V medzimesačnom porovnaní maloobchodné tržby klesli o 2,6 %, najviac za päť mesiacov.



Miera nezamestnanosti v septembri mierne stúpla na 3,9 % z augustového rekordného minima 3,8 %.



Reálne disponibilné príjmy v Rusku podľa Rosstatu predĺžili svoj tohtoročný pokles a v 3. štvrťroku 2022 sa znížili medziročne o 3,4 %. Vlani v rovnakom období stúpli o 8,9 %. Ruský štatistický úrad v stredu informoval tiež, že index spotrebiteľských cien vzrástol za sedem dní do 31. októbra, už šiesty týždeň po sebe, a to o 0,07 %.



V samostatnom súbore údajov ministerstvo hospodárstva uviedlo, že medziročná miera inflácie dosiahla minulý týždeň 12,69 %, čo je pokles z 12,88 % týždeň predtým. Cieľom centrálnej banky je však inflácia na úrovni 4 %.



Ruská centrálna banka, ktorá zaujala opatrný prístup k inflácii, ponechala v piatok (28. 10.) svoju kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú na úrovni 7,5 %. Varovala však, že očakáva ďalšie zvyšovania cien, pričom čiastočná mobilizácia by mohla podnietiť rast inflácie v dôsledku zmenšujúcej sa pracovnej sily.



Klesajúca životná úroveň znížila spotrebiteľský dopyt v Rusku, zasiahla maloobchodné tržby a viedla k predĺženému obdobiu deflácie počas leta. Podľa analytikov hrozí, že vojenská mobilizácia prezidenta Vladimira Putina podkope produktivitu, dopyt a oživenie ekonomiky.



Vysoká inflácia už roky znepokojuje ruské domácnosti, pretože znižuje ich kúpnu silu a životnú úroveň. Miera chudoby je v Rusku pomerne vysoká a prieskumy ukazujú, že viac ako polovica všetkých domácností nemá žiadne úspory.



Od začiatku roka vzrástli spotrebiteľské ceny o 10,71 %, uviedol Rosstat. V rovnakom čase v roku 2021 bola medziročná inflácia na úrovni 6,49 %.