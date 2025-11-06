< sekcia Ekonomika
Maloobchodné tržby v septembri 2025 medziročne vzrástli o 1,4 %
V súhrne za deväť mesiacov roka 2025 maloobchodné tržby boli medziročne nižšie v stálych cenách o 0,6 %.
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Maloobchodné tržby na Slovensku v septembri 2025 medziročne vzrástli o 1,4 %, vyššie tržby ako pred rokom po očistení o vplyv inflácie (v stálych cenách) evidovalo odvetvie tretíkrát od začiatku roka. Aktuálny rast je najlepší mesačný výsledok odvetvia v tomto roku. Tržby po sezónnom očistení v septembri medzimesačne vzrástli o 1,6 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Vyššie tržby ako pred rokom evidovali štyri z deviatich zložiek odvetvia. Najvýznamnejší vplyv na celkový rast maloobchodu malo medziročné zvýšenie tržieb v špecializovaných predajniach ostatného tovaru o 8,1 %. Táto zložka eviduje vyššie reálne rasty už niekoľko mesiacov, aktuálne v septembri išlo o najlepší výsledok od júla 2024. V rámci tejto zložky maloobchodu rástli najmä tržby v prevádzkach ostatného maloobchodu s novým tovarom, v predajniach odevov, ako aj v drogériách spolu s kozmetikou. Pod septembrový rast tejto zložky sa však významne podpísali aj lekárne.
Z pozitívnych vplyvov bol významný aj dvojciferný prírastok tržieb predajní s PC a IKT zariadeniami (špecializované predajne so zariadeniami pre informatiku a komunikácie) a tiež mierny rast hyper- a supermarketov (nešpecializované predajne) o 0,7 %. Hyper- a supermarkety ako podielovo rozhodujúca zložka maloobchodu mala plusový výsledok už šiesty mesiac za sebou, avšak septembrová hodnota bola najnižšia v tomto roku.
Naopak, negatívne pôsobili poklesy tržieb vo väčšine podielovo menších štruktúr maloobchodného predaja. Najvýznamnejší záporný vplyv mal ich medziročný prepad v predajniach potravín a tabaku (špecializované predajne potravín, nápojov a tabaku) o 10,7 %, ako aj zníženie tržieb o 1,5 % v podielovo tretej najvýznamnejšej zložke maloobchodu - v e-shopoch vrátane zásielkového predaja (predaj mimo predajní, stánkov a trhov). Tržby oboch uvedených zložiek zotrvali v poklese už deviaty mesiac v rade.
V súhrne za deväť mesiacov roka 2025 maloobchodné tržby boli medziročne nižšie v stálych cenách o 0,6 %. Horší výsledok ako za deväť mesiacov roka 2024 evidovalo šesť z deviatich zložiek maloobchodu.
