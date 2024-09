Maloobchodné tržby v Španielsku rástli najrýchlejšie za osem mesiacov

Madrid 26. septembra (TASR) - Medziročný rast maloobchodného predaja v Španielsku sa v auguste 2024 zrýchlil a dosiahol najväčšie tempo za osem mesiacov. Ukázali to vo štvrtok údaje štatistického úradu INE. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa štatistík sa maloobchodný predaj v štvrtej najväčšej ekonomike eurozóny po úprave o sezónne a kalendárne vplyvy v auguste 2024 zvýšil medziročne o 2,3 % po náraste o 1,1 % v júli. Bol to jeho najrýchlejší rast od vlaňajšieho decembra, keď tržby stúpli o 2,8 %.



Na neupravenej báze sa medziročný rast maloobchodných tržieb v Španielsku v auguste zrýchlil na 3,2 % z 2,9 % v júli.



V medzimesačnom porovnaní maloobchodné tržby v Španielsku v auguste stúpli už tretí mesiac po sebe, a to o 0,4 % po zvýšení 0,5 % v predchádzajúcom mesiaci.



Predaj potravín pritom v auguste medzimesačne klesol o 0,2 %, zatiaľ čo predaj nepotravinového tovaru vzrástol o 0,5 %.



INE uviedol tiež, že zamestnanosť v španielskom maloobchodnom sektore sa v auguste zvýšila medziročne o 2 %, ale medzimesačne klesla o 0,5 %.