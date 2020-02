Londýn 20. február (TASR) - Maloobchodné tržby v Spojenom kráľovstve v januári ožili a vzrástli po decembrovom poklese. Informoval o tom vo štvrtok britský štatistický úrad ONS.



Konkrétne sa britské maloobchodné tržby v januári, po očistení od sezónnych vplyvov, zvýšili o 0,9 % oproti decembru, keď medzimesačne klesli o 0,5 %.



To bol ich najväčší nárast od marca 2019 a výraznejšie zvýšenie ako o 0,7 %, ktoré očakávali analytici.



Po vylúčení predaja palív stúpli januárové maloobchodné tržby ešte viac, o 1,6 %, čo bol ich najväčší nárast od mája 2018.



Spotrebiteľský dopyt v Británii sa v druhej polovici roku 2019 znížil v reakcii na patovú situácia v parlamente v súvislosti s brexitom. To vyvrcholilo v decembri predčasnými voľbami, v ktorých zvíťazili konzervatívci a premiér Boris Johnson sa vrátil do úradu s pohodlnou väčšinou. Odvtedy sa obchodná a spotrebiteľská nálada zlepšila, keďže Británia vystúpila 31. januára z Európskej únie a začalo sa 11-mesačné prechodné obdobie.



ONS ďalej uviedol, že tržby na čerpacích staniciach v januári klesli o 5,7 %, najstrmšie od apríla 2012. Podľa ONS to súviselo s vyššími cenami pohonných hmôt. Predaj odevov zároveň vzrástol najviac od mája 2018 po niekoľkých mesiacoch poklesu.



Medziročný rast tržieb však zostal v januári slabý, na úrovni 0,8 % po zvýšení o 0,9 % v decembri. To sa v podstate zhoduje s odhadmi ekonómov.



Januárové čísla britského maloobchodného konzorcia zároveň ukázali spomalenie tempa rastu spotrebiteľských výdavkov na 0,4 % z 1,9 % v decembri.