Londýn 21. apríla (TASR) - Maloobchodné tržby v Spojenom kráľovstve v marci klesli viac, ako predpovedali ekonómovia. Prispelo k tomu daždivé počasie a tiež vysoká inflácia, ktorá dvíha náklady domácností. Ukázali to v piatok údaje štatistického úradu ONS. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a RTTNews.



Podľa štatistík sa maloobchodné tržby v Spojenom kráľovstve v marci 2023 znížili o 0,9 % oproti februáru, keď po revízii medzimesačne vzrástli o 1,1 %. Ekonómovia pritom odhadovali, že marcové tržby klesnú menej, o 0,5 % po pôvodnom náraste o 1,2 % vo februári.



Tržby v predajniach potravín sa v marci znížili o 0,7 %, zatiaľ čo tržby na čerpacích staniciach vzrástli o 0,2 %.



Maloobchodné tržby bez motorových palív klesli o 0,6 % po náraste o 2,1 % vo februári.



V medziročnom porovnaní sa objem maloobchodného predaja v Spojenom kráľovstve v marci znížil o 3,1 %.



Za prvé tri mesiace 2023 maloobchodné tržby vzrástli, prvýkrát od augusta 2021, a to o 0,6 %.



Spotrebiteľov v Spojenom kráľovstve zasiahla vysoká inflácia, ktorá vlani v októbri dosiahla 41-ročné maximum 11,1 %. Odvtedy síce klesá, ale stále je dvojciferná a v marci bola na úrovni 10,1 %.



Centrálna banka Bank of England a väčšina súkromných ekonómov tvrdia, že očakávajú rýchly pokles inflácie v najbližších mesiacoch, keďže strmý nárast cien energií po vypuknutí vojny na Ukrajine vo februári minulého roka už nebude tak výrazne ovplyvňovať porovnávací základ.