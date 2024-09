Maloobchodné tržby v Spojenom kráľovstve v auguste vzrástli

Londýn 3. septembra (TASR) - Maloobchodné tržby v Spojenom kráľovstve v auguste medziročne vzrástli. A to najviac za päť mesiacov, keďže teplé počasie podporilo nákupy letného oblečenia a potravín na grilovanie. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnilo Konzorcium britského maloobchodu (BRC). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTÉ.



Podľa BRC sa maloobchodné tržby v Spojenom kráľovstve v auguste zvýšili medziročne o 0,8 %. To predstavuje zrýchlenie po ich náraste o 0,3 % v júli a najväčšie tempo za päť mesiacov.



Predaj potravín pritom v auguste vzrástol o 2,9 % (o 2,6 % v júli), zatiaľ čo predaj nepotravinových výrobkov klesol o 1,7 %.



V sledovanom období sa zvýšili aj tržby z predaja odevov a záhradníckych produktov, ale predaje veľkých položiek, ako sú nábytok, domáce spotrebiče a domáce potreby, ďalej klesali.



"V auguste sa zrýchlil rast predaja, najmä v prípade potravín, keďže sa ľudia stretávali na grilovaní a piknikoch s rodinou a priateľmi. A stúpol aj predaj letného oblečenia a výrobkov pre zdravie a krásu, keď sa pripravovali na výlety a letné spoločenské akcie," skonštatovala Helen Dickinsonová, generálna riaditeľka BRC.