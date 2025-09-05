Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Maloobchodné tržby v Spojenom kráľovstve v júli vzrástli

V medziročnom porovnaní sa maloobchodné tržby v júli 2025 zvýšili o 1,1 %.

Autor TASR
Londýn 5. septembra (TASR) - Maloobchodné tržby v Spojenom kráľovstve v júli 2025 vzrástli viac, ako sa očakávalo, a to zásluhou dobrého počasia a Majstrovstiev Európy vo futbale žien. Ukázali to v piatok údaje štatistického úradu ONS. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Podľa týchto údajov maloobchodné tržby v Spojenom kráľovstve v júli 2025 vzrástli o 0,6 % oproti júnu, keď sa po revízii medzimesačne zvýšili o 0,3 %. Ekonómovia pritom očakávali, že sa tempo rastu tržieb v júli spomalí na 0,2 % z pôvodných 0,9 % v júni.

V medziročnom porovnaní sa maloobchodné tržby v júli 2025 zvýšili o 1,1 %.

Napriek tomu za tri mesiace do konca júla klesli tržby britských maloobchodníkov o 0,6 %, čím sa ukončila séria štyroch po sebe nasledujúcich obdobiach trojmesačného rastu.

Tieto čísla prichádzajú týždeň pred zverejnením údajov o hrubom domácom produkte za júl, ktoré podľa ekonómov ukážu spomalenie po neočakávane silnom náraste v prvej polovici roka, čiastočne v dôsledku vyšších vládnych výdavkov.
