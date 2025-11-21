< sekcia Ekonomika
Maloobchodné tržby v Spojenom kráľovstve v októbri klesli
Autor TASR
Londýn 21. novembra (TASR) - Maloobchodné tržby v Spojenom kráľovstve v októbri 2025 klesli, prvýkrát za päť mesiacov, keďže spotrebitelia odložili svoje výdavky pred očakávanými zľavami cez tzv. čierny piatok v novembri. Uviedol to štatistický úrad ONS. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa údajov ONS sa maloobchodné tržby v Spojenom kráľovstve v októbri znížili o 1,1 % oproti septembru, keď medzimesačne vzrástli o 0,7 %. Bol to prvý pokles maloobchodného predaja od mája a horší ako prognóza ekonómov, ktorí očakávali v októbri zníženie tržieb o 0,1 %.
Štatistiky odhalili, že tržby v obchodoch s potravinami v októbri klesli o 1,1 % a v obchodoch s nepotravinárskym tovarom sa znížili o 0,6 %, pričom tržby z motorových palív klesli o 2,4 %.
Bez započítania automobilových palív sa maloobchodné tržby v októbri medzimesačne znížili o 1 %. Analytici pritom očakávali, že klesnú o 0,2 % po náraste o 0,7 % v septembri.
V medziročnom porovnaní sa maloobchodné tržby v októbri 2025 zvýšili o 0,2 %, čo bolo pomalšie tempo ich rastu ako o 1 % v septembri a najslabší výsledok od májového poklesu tržieb.
Za tri mesiace do konca októbra 2025 sa tržby v britskom maloobchode zvýšili o 1,1 % v porovnaní s tromi mesiacmi do konca júla a medziročne vzrástli o 0,4 %.
