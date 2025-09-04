< sekcia Ekonomika
Maloobchodné tržby v SR v júli 2025 medziročne vzrástli o 0,4 %
Po sezónnom očistení tržby v júli medzimesačne vzrástli o 0,5 %.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Maloobchodné tržby na Slovensku v júli 2025 medziročne vzrástli o 0,4 %, medziročný rast po prepočte do stálych cien maloobchod vykázal druhýkrát v tomto roku. Po sezónnom očistení tržby v júli medzimesačne vzrástli o 0,5 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Vyššie tržby ako pred rokom evidovali len 3 z 9 zložiek odvetvia, to však stačilo na celkový pozitívny výsledok. Najvýznamnejší vplyv malo medziročné zvýšenie tržieb v dvoch podielovo najsilnejších zložkách, a to v špecializovaných predajniach odevov, drogérie, obuvi či lekární (čiže špecializované predajne ostatného tovaru) o 8 % a tiež v hyper- a supermarketoch (nešpecializované predajne) s rastom tržieb o 2,5 %.
Pozitívny dosah mal tiež rast tržieb o 2,4 % v hobbymarketoch, predajniach nábytku alebo elektroniky (špecializované predajne s ostatným tovarom pre domácnosť).
Naopak, nižšie tržby ako pred rokom mali prevažne podielovo menšie štruktúry maloobchodného predaja. Najvýznamnejší záporný vplyv malo zníženie tržieb e-shopov a zásielkového predaja (predaj mimo predajní, stánkov a trhov) o 4,5 %. K zaostávaniu odvetvia prispeli tiež čerpacie stanice, ako aj predajne potravín, nápojov a tabaku (špecializované predajne potravín, nápojov a tabaku).
V súhrne za sedem mesiacov roka 2025 boli maloobchodné tržby medziročne nižšie o 0,9 %. Pokles tržieb evidovalo 6 z 9 zložiek maloobchodu. Prepady (aj dvojciferné) podielovo menších zložiek tlmili rasty väčších zložiek - predajní napr. textilu, obuvi, drogérie vrátane lekární (špecializovaných predajní ostatného tovaru), a tiež hyper- a supermarketov (nešpecializovaných predajní).
