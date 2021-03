Maloobchodné tržby v Taliansku v januári klesli

Rím 5. marca (TASR) – Maloobchodné tržby v Taliansku v januári medzimesačne klesli po náraste v decembri, počas vianočnej nákupnej sezóny. Oznámil to v piatok taliansky štatistický úrad ISTAT.



Konkrétne sa tržby maloobchodníkov v tretej najväčšej ekonomike eurozóny v januári 2021 znížili o 3 % oproti decembru, keď po revízii smerom nadol medzimesačne vzrástli o 2,4 %.



Štatistiky ukázali tiež, že tržby z predaja nepotravinárskych výrobkov v januári klesli medzimesačne o 5,8 %, čo ostro kontrastuje s ich decembrovým zvýšením o 4,6 %. A rast predaja potravín sa spomalil na 0,1 % z 0,2 %.



V medziročnom porovnaní a bez úpravy o kalendárne vplyvy sa maloobchodný predaj v Taliansku v januári 2021 znížil už tretí mesiac po sebe, a to 6,8 %. To bol strmší pokles ako o 3,2 % v decembri.