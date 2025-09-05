< sekcia Ekonomika
Maloobchodné tržby v Taliansku v júli stagnovali
Ukázali to v piatok údaje štatistického úradu ISTAT.
Autor TASR
Rím 5. septembra (TASR) - Maloobchodné tržby v Taliansku v júli prekvapujúco stagnovali po oživení v predchádzajúcom mesiaci. Ukázali to v piatok údaje štatistického úradu ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa štatistík hodnota tržieb v tretej najväčšej ekonomike eurozóny zostala v júli na rovnakej úrovni ako v júni, keď medzimesačne vzrástla o 0,7 %. Analytici pritom očakávali, že sa júlové tržby zvýšia o 0,4 %.
Štatistiky ďalej odhalili, že tržby z predaja potravinárskeho tovaru sa v júli znížili o 0,4 % po náraste o 1,5 % v predchádzajúcom mesiaci. Na druhej strane, tržby z nepotravinárskeho tovaru rástli o niečo rýchlejšie, a to o 0,3 % po zvýšení o 0,1 % mesiac predtým.
V medziročnom porovnaní sa rast maloobchodných tržieb v Taliansku v júli 2025 zrýchlil na 1,8 % z 1,1 % v júni. Tržby z potravín pritom klesli, zatiaľ čo tržby z nepotravinárskeho tovaru sa zvýšili.
