Maloobchodné tržby v Taliansku v júni klesli, prvýkrát za 4 mesiace

Rím 3. augusta (TASR) - Maloobchodné tržby v Taliansku v júni medzimesačne klesli, prvýkrát za štyri mesiace, čo ovplyvnil najmä slabší dopyt po nepotravinových produktoch. Navyše, údaje za máj boli revidované smerom nadol. Uviedol to vo štvrtok taliansky štatistický úrad ISTAT, ktorého údaje zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.



Tržby v talianskom maloobchode klesli v júni oproti máju o 0,2 %. Je to prvý pokles tržieb od februára tohto roka, v ktorom klesli o 0,1 %. ISTAT okrem toho revidoval údaje za máj smerom nadol, a to na rast na úrovni 0,6 %. Pôvodne uvádzal rast o 0,7 %.



Vývoj v júni ovplyvnil slabší záujem spotrebiteľov o nepotravinové výrobky. Tržby z ich predaja klesli v medzimesačnom porovnaní o 0,7 %. Tržby z predaja potravín sa o 0,3 % zvýšili, ich rast však vývoj v predaji nepotravinových produktov nedokázal kompenzovať.



Oproti júnu minulého roka sa maloobchodné tržby v Taliansku zvýšili o 3,6 %. Tempo rastu sa tak v porovnaní s vývojom v máji výrazne zrýchlilo, keď v máji maloobchodné tržby rástli o 3 %.



Pod zrýchlenie rastu sa veľkou mierou podpísali tržby z predaja potravín, ktoré sa zvýšili o 6,8 %. Rástli aj tržby z predaja nepotravinových produktov, rast však dosiahol iba 1,1 %.