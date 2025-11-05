< sekcia Ekonomika
Maloobchodné tržby v Taliansku v septembri nečakane klesli
Podľa štatistík sa tržby maloobchodníkov v tretej najväčšej ekonomike eurozóny v septembri znížili o 0,5 % oproti augustu, keď po revízii klesli o 0,2 %.
Autor TASR
Rím 5. novembra (TASR) - Maloobchodné tržby v Taliansku v septembri 2025 prekvapujúco klesli, už druhý mesiac po sebe. Ukázali to v stredu údaje štatistického úradu ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa štatistík sa tržby maloobchodníkov v tretej najväčšej ekonomike eurozóny v septembri znížili o 0,5 % oproti augustu, keď po revízii klesli o 0,2 %.
Analytici pritom očakávali, že maloobchodný predaj sa v septembri zotaví z augustového poklesu a mierne stúpne o 0,1 %.
K horšiemu ako očakávanému výsledku prispelo zníženie tržieb z predaja potravín (-0,4 % oproti 0 % v auguste) aj nepotravinárskych výrobkov (-0,5 % oproti -0,2 %).
V medziročnom porovnaní maloobchodný predaj v Taliansku v septembri 2025 vzrástol o 0,5 %. Tempo jeho rastu sa však mierne znížilo z revidovaných 0,6 % v auguste, keďže rast tržieb z predaja potravín sa spomalil (na 1,5 % z 1,7 %) a tržby v segmente nepotravinárskych výrobkov opäť klesli (-0,4 % oproti -0,1 %).
Za celý 3. štvrťrok maloobchodné tržby mierne vzrástli o 0,1 % v porovnaní s 2. štvrťrokom.
