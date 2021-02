Maloobchodné tržby v USA by tento rok mali vzrásť nad 4,3 bilióna USD

Washington 24. februára (TASR) - Maloobchodné tržby v USA by tento rok mali vzrásť o vyše 8 % a prekonať 4,3 bilióna USD. Uviedla to v stredu americká Národná federácia maloobchodu (NRF). Vychádza z pokračujúceho programu vakcinácie a postupného otvárania ekonomiky.



"Predpokladáme, že očkovanie bude efektívne a umožní postupné zrýchľovanie rastu ekonomiky. Rast by mohol prekonať 20-ročné maximum," povedal hlavný ekonóm NRF Jack Kleinhenz. Federácia okrem toho očakáva aj schválenie balíka na podporu ekonomiky, ktorý navrhol americký prezident Joe Biden. Ten zahrnuje aj podporu domácnostiam, čo by malo zvýšiť spotrebiteľské výdavky.



Podľa NRF by sa tržby v americkom maloobchode mali tento rok zvýšiť o 6,5 až 8,2 % na viac než 4,33 bilióna USD (3,56 bilióna eur). Podľa predbežných údajov dosiahli maloobchodné tržby v minulom roku 4,06 bilióna USD, čo predstavuje rast o 6,7 %. Prekonali tak prognózu NRF, ktorá počítala s rastom minimálne o 3,5 %.



Tržby z online predaja, ktoré sú súčasťou celkovej sumy odhadovanej na tento rok, by mali vzrásť o 18 % až 23 %. NRF očakáva, že dosiahnu 1,14 bilióna až 1,19 bilióna USD.