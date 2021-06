Maloobchodné tržby v USA klesli v máji viac, než sa čakalo

Washington 15. júna (TASR) - Maloobchodné tržby v USA sa v máji znížili po dvoch mesiacoch solídneho rastu podporeného vládnymi stimulmi, pričom pokles bol prudší, než sa čakalo. To signalizuje, že spotrebitelia smerujú viac výdavkov do služieb, ako sa uvoľňujú protiepidemické obmedzenia.



Maloobchodné tržby v máji padli o 1,3 % po smerom nahor revidovanom aprílovom údaji +0,9 %, uviedlo americké ministerstvo obchodu. Ekonómovia počítali s poklesom len o 0,8 %. V apríli sa pôvodne počítalo so stagnáciou tržieb.



Bez započítania motorových vozidiel a autosúčiastok sa maloobchodné tržby v máji znížili o 0,7 % po aprílovej stagnácii. Ekonómovia očakávali nárast o 0,2 %.