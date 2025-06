Maloobchodné tržby v USA klesli v máji takmer o 1 %

Washington 17. júna (TASR) - Maloobchodné tržby v USA klesli v máji oproti predchádzajúcemu mesiacu takmer o percento, čo predstavuje najvýraznejší pokles od januára a druhý najvyšší za viac než dva roky. Tržby stiahol najmä slabší záujem o nákup áut po tom, ako spotrebitelia zvýšili tieto nákupy v predchádzajúcich mesiacoch, teda ešte pred platnosťou nových amerických dovozných ciel. Informovali o tom agentúra AFP a portál tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje amerického ministerstva obchodu.



V máji klesli tržby v americkom maloobchode v porovnaní s aprílom o 0,9 %. Znamená to najvýraznejší pokles tržieb od januára tohto roka, v ktorom pokles dosiahol rovnako 0,9 %. Mimo januára to bol najvýraznejší pokles maloobchodných tržieb v USA od marca 2023.



Analytici očakávali zrýchlenie poklesu tržieb v maloobchode po ich aprílovom znížení o 0,1 %, predpokladali však, že bude o niečo miernejšie, než oznámilo ministerstvo obchodu. Pokles odhadovali na úrovni 0,7 %.



Najvýraznejšie sa znížili tržby z predaja áut a príslušných komponentov, a to o 3,5 %. O 2,7 % klesli tržby z predaja stavebných materiálov a záhradnej techniky a o 2 % tržby z predaja pohonných látok. Pokles zaznamenali aj tržby z predaja potravín a nealkoholických nápojov. Naopak, mierne sa zvýšili tržby z predaja športových predmetov, kníh, nábytku či oblečenia.



V medziročnom porovnaní sa tržby v americkom maloobchode zvýšili, tempo rastu sa však spomalilo. Rast dosiahol 3,3 %, zatiaľ čo v apríli vzrástli maloobchodné tržby v USA medziročne o 5 %.