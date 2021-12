Maloobchodné tržby v USA počas vianočnej sezóny vzrástli o 8,5 %

New York 26. decembra (TASR) - Maloobchodné tržby v USA počas vianočnej nákupnej sezóny od 1. novembra do 24. decembra tento rok vzrástli o 8,5 %, uviedla spoločnosť Mastercard. Tržby podporil predovšetkým boom online nakupovania.



Tržby v segmente online nakupovania stúpli tento rok o 11 % a na ekomerciu pripadalo 20,9 % z celkových tržieb počas vianočnej sezóny 2021. To je ďalší dôkaz zmeny nákupných návykov spotrebiteľov, ktorú spôsobila pandémia ochorenia COVID-19. Sektor pokračuje v expanzii, keďže spotrebitelia si zvykli na ľahké vyhľadávanie tovarov a nakupovanie z pohodlia domova.



"Zákazníci si chceli zabezpečiť svoje darčeky pred nákupným návalom," uviedol poradca Mastercard Steve Sadove. Dodal, že k tomu prispeli aj správy o problémoch v rámci dodávateľských reťazcov.



V raste pokračovali sektory, ako sú šperky alebo elektronika, keďže pre pandémiu spotrebitelia znížili výdavky na reštaurácie, cestovanie a rekreácie. Tržby klenotníctiev počas vianočnej sezóny medziročne stúpli o 32 % a predajcov elektroniky o 16,2 %.