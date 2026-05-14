Maloobchodné tržby v USA pokračovali v apríli v raste
V medziročnom porovnaní sa maloobchodné tržby v USA zvýšili v apríli o 4,9 % po marcovom raste o 4,2 %. To je najvýraznejší rast od augusta minulého roka.
Autor TASR
Washington 14. mája (TASR) - Maloobchodné tržby v USA pokračovali v apríli v raste, tempo rastu sa však v porovnaní s vývojom v predchádzajúcom mesiaci výrazne spomalilo. Uviedlo to vo štvrtok americké ministerstvo obchodu. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Tržby v americkom maloobchode sa v apríli zvýšili medzimesačne o 0,5 % po nadol revidovanom raste za mesiac marec na úrovni 1,6 %. Ministerstvo pôvodne za marec uvádzalo zvýšenie maloobchodných tržieb o 1,7 %. Aprílový rast je zároveň v súlade s očakávaniami ekonómov.
Najvýraznejšie vzrástli tržby na čerpacích staniciach, a to o 2,8 %. Dôvodom je pokračujúci rast cien benzínu v dôsledku vojny na Blízkom východe, ktorá vypukla 28. februára po útoku USA a Izraela na Irán. Bez započítania tržieb z čerpacích staníc sa tržby v maloobchode USA zvýšili o 0,3 %.
Naopak, za slabším rastom tržieb je ich pokles v obchodoch s nábytkom a s oblečením. V prvom prípade sa znížili o 2 % a v druhom o 1,5 %. Klesli aj tržby z predaja áut, konkrétne o 0,5 %.
V medziročnom porovnaní sa maloobchodné tržby v USA zvýšili v apríli o 4,9 % po marcovom raste o 4,2 %. To je najvýraznejší rast od augusta minulého roka.
