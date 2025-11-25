< sekcia Ekonomika
Maloobchodné tržby v USA rástli v septembri slabšie, než sa čakalo
Autor TASR
Washington 25. novembra (TASR) - Maloobchodné tržby v Spojených štátoch spomalili v septembri tempo rastu, navyše ich vývoj zaostal za očakávaniami. Poukázala na to správa amerického ministerstva obchodu, ktorá bola pre takzvaný shutdown v USA zverejnená s mesačným oneskorením. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Ministerstvo zverejnilo, že tržby v americkom maloobchode vzrástli v septembri oproti augustu o 0,2 %. Na porovnanie, v auguste sa medzimesačne zvýšili o 0,6 %. Výsledky zaostali za očakávaniami analytikov, ktorí počítali so spomalením rastu maloobchodných tržieb iba na 0,4 %.
Pod horší než očakávaný vývoj maloobchodných tržieb sa podpísal najmä predaj áut a autokomponentov. Tržby z predaja v tomto segmente klesli v septembri o 0,2 %.
Bez započítania týchto tržieb zaznamenali maloobchodné tržby v USA v septembri medzimesačný rast o 0,3 % po 0,6-percentnom raste v auguste. Aj v tomto prípade výsledky zaostali za očakávaniami analytikov. Tí očakávali rast tržieb o 0,4 %.
