Maloobchodné tržby v USA sa v apríli solídne zvýšili

Washington 17. mája (TASR) - Maloobchodné tržby v USA sa aj v apríli zvýšili, už štvrtý mesiac v rade. To ukazuje, že spotrebitelia ďalej míňajú aj napriek vysokej inflácii. V apríli kupovali tiež viac motorových vozidiel vďaka zlepšeniu ponuky. Ukázali to v utorok najnovšie údaje amerického ministerstva obchodu, ktoré prevzala TASR.



Maloobchodné tržby podľa ministerstva v najväčšej svetovej ekonomike vzrástli v apríli o 0,9 % oproti marcu, keď sa po revízii smerom nahor zvýšili medzimesačne o 1,4 %.



Ekonómovia pritom očakávali, že maloobchodné tržby v apríli stúpnu na 0,7 % po pôvodnom marcovom náraste o 0,5 %.



Bez tržieb z predaja motorových vozidiel a dielov maloobchodné tržby v USA v apríli stúpli o 0,6 % po náraste o 2,1 % v marci, zatiaľ čo ekonómovia odhadovali, že sa zvýšia o 0,3 %. V medziročnom porovnaní vzrástli aprílové maloobchodné tržby o 8,2 %.



Napätý pracovný trh v USA generuje vysoké mzdy a umožňuje spotrebiteľom, ktorí majú nižšie príjmy, prijať aj druhú prácu alebo nastúpiť na zmeny navyše, čo im poskytuje určitý "vankúš" proti inflácii. Domácnosti počas pandémie nahromadili tiež obrovské úspory, z ktorých niektoré teraz čerpajú.



Ale vzhľadom na to, že Federálny rezervný systém (Fed) pristúpil k agresívnejšej menovej politike na ochladenie dopytu a zníženie inflácie, očakáva sa, že maloobchodné tržby sa koncom tohto roka spomalia.



Americká centrálna banka od marca zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov. Analytici odhadujú, že Fed zvýši úrokové sadzby o pol percentuálneho bodu na každom z nasledujúcich zasadnutí v júni a júli.