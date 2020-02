Washington 14. februára (TASR) – Maloobchodné tržby v USA sa v januári podľa očakávania zvýšili. Informovalo o tom v piatok ministerstvo obchodu.



Ministerstvo uviedlo, že maloobchodný predaj v Spojených štátoch sa v januári zvýšil o 0,3 % oproti decembru, keď po revízii klesol medzimesačne o 0,2 %. Ekonómovia očakávali, že maloobchodný predaj stúpne o 0,3 % po tom, ako sa podľa predbežného odhadu mal aj v decembri zvýšiť o 0,3 %.



Štatistiky ďalej odhalili, že predaj automobilov v prvom mesiaci tohto roka ožil a vzrástol o 0,2 % po poklese o 1,7 % v decembri. Maloobchodný predaj bez motorových vozidiel a náhradných dielov sa v januári zvýšil o 0,3 %, teda menej ako v decembri, keď stúpol o 0,6 %. A zároveň, tržby na čerpacích staniciach sa v januári znížili o 0,5 % a v predajniach s elektronikou a spotrebičmi klesli o 0,5 %.



Na druhej strane, tržby v obchodoch so stavebným materiálom vyskočili v januári o 2,1 %, najviac od augusta minulého roka. Na porovnanie, v decembri vzrástli o 1,3 %. Pravdepodobne ich podporilo nezvyčajne mierne počasie. Tržby v obchodoch v USA s odevmi minulý mesiac klesli o 3,1 %, najviac od marca 2009. Maloobchodný on-line a zásielkový predaj vzrástli o 0,3 % (po znížení o 0,1 % v decembri) a tržby v predajniach nábytku sa zvýšili o 0,6 %. Aj tržby v reštauráciách a baroch v januári vzrástli, a to o 1,2 %.



Ukázalo sa tiež, že maloobchodný predaj bez automobilov, benzínu, stavebných materiálov a potravín minulý mesiac stagnoval. To podľa ekonómov naznačuje, že spotrebiteľské výdavky v USA sa v januári opäť spomalili po tom, čo stratili výrazné tempo už vo 4. štvrťroku. To by mohlo vyvolať obavy zo schopnosti americkej ekonomiky pokračovať v miernom raste.