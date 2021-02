Maloobchodné tržby v USA v januári ožili a strmo vzrástli

Washington 17. februára (TASR) - Maloobchodné tržby v USA v januári 2021 ožili a strmo vzrástli, oveľa viac, ako odhadovali ekonómovia. Podporil ich balík stimulov, ktorý Kongres schválil vlani v decembri.



Zdá sa teda, že domácnosti použili nové prostriedky od vlády na zmiernenie vplyvu pandémie nového koronavírusu na nákupy. A to zase naznačuje, že ekonomická aktivita v USA, ktorú stále brzdí pandémia, by mohla ožiť. Výdavky domácností sa totiž podieľajú viac ako 70 % na výkone hospodárstva USA, aj keď na druhej strane najnovšia správa nezahŕňa výdavky na služby, ako sú kaderníctva, hotely a ďalšie služby, ktoré sú v dôsledku pandémie stále zatvorené.



Podľa najnovších údajov amerického ministerstva obchodu maloobchodné tržby v januári po úprave o sezónne vplyvy stúpli medzimesačne o 5,3 % po revidovanom poklese o 1 % v januári. Prekonali tak odhady analytikov, ktorí očakávali ich zvýšenie o 1,1 % v prvom mesiaci roka po pôvodnom poklese o 0,7 % v decembri pred revíziou.



Po vylúčení predaja áut a autokomponentov sa januárové maloobchodné tržby v USA zvýšili o 5,9 %. To tiež vysoko prekonalo odhadovaný nárast o 1 % a ukazuje neočakávanú silu amerických spotrebiteľov. Na ilustráciu, v decembri sa tržby bez áut a komponentov znížili o 1,8 %.



Mesiac po tom, ako Kongres odsúhlasil dodatočný balík stimulov vo výške 900 miliárd USD (741,17 miliardy eur) nad rámec 2,2 bilióna USD schválených začiatkom roku 2020, boli americkí spotrebitelia "vyzbrojení" šekmi v hodnote 600 USD. A použili ich na nákup rôznych druhov tovaru od spotrebičov a elektroniky cez nábytok po potraviny a iný tovar.



(1 EUR = 1,2143 USD)